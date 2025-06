Insegnanti in trincea contro genitori ossessionati | Non fate drammi per i voti valorizzate i talenti Quando i social amplificano l’ansia da prestazione

In un panorama scolastico sempre più complesso, insegnanti e studenti si trovano spesso in trincea contro genitori ossessionati dal risultato. Tra social che amplificano l’ansia da prestazione e dinamiche familiari che mercificano i voti, il rischio è la perdita di una naturale passione per l’apprendimento. È ora di smettere di drammatizzare e riscoprire il valore dei talenti autentici, perché il futuro delle nuove generazioni merita ben altro.

Da un lato genitori che trasformano le pagelle in contenuti social per alimentare il proprio ego digitale, dall'altro famiglie che utilizzano i voti come merce di scambio in perversi meccanismi di ricatto affettivo. Le testimonianze raccolte rivelano un quadro drammatico dove l'apprendimento è stato completamente mercificato, creando danni psicologici profondi nelle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: voti - genitori - social - insegnanti

Galiano contro la media aritmetica: “I voti non sono mortadella, ogni studente ha il suo percorso”. Il dibattito si infiamma sui social tra insegnanti stanchi di ipocrisia e genitori che chiedono regole chiare - La recente provocazione di Enrico Galiano sulla media aritmetica dei voti scuote le fondamenta del sistema educativo italiano.

Una proposta di riforma scolastica sta animando il dibattito sui social network, dividendo insegnanti, genitori e addetti ai lavori. L’idea centrale prevede l’abolizione delle bocciature durante tutto il percorso della scuola dell’obbligo, dalla primaria fino alla terza Vai su Facebook

Insegnanti in trincea contro genitori ossessionati: Non fate drammi per i voti, valorizzate i talenti. Quando i social amplificano l'ansia da prestazione; Galiano contro la media aritmetica: I voti non sono mortadella, ogni studente ha il suo percorso. Il dibattito si infiamma sui social tra insegnanti stanchi di ipocrisia e genitori che chiedono regole chiare; Studenti rubano le password ai prof, entrano nel registro elettronico e si alzano i voti: almeno 40 accessi ab.

Smartphone vietati e genitori “sindacalisti”: il pedagogista Novara svela perché la scuola è diventata un luogo per pigri e non per imparare Riporta orizzontescuola.it: Nel dibattito sempre acceso sulla crisi educativa, le parole del pedagogista Daniele Novara suonano come una sfida diretta al sistema scolastico nazionale.