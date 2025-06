Insediato il nuovo CdA di Nucleco Gruppo Sogin | Fabrizio Scolamacchia nominato Amministratore Delegato

Il nuovo CDA di Nucleco Gruppo Sogin segna un importante passo avanti nel settore nucleare italiano, con nomine strategiche e competenze di alto livello. Fabrizio Scolamacchia assume il ruolo di Amministratore Delegato, portando con sé un bagaglio di esperienza, mentre Nadia Cherubini conferma il suo ruolo di guida tecnica. Completano il team Belinda Sepe, figura chiave per amministrazione e ICT. Il Consiglio si impegna a guidare con vision e innovazione nei prossimi tre anni.

Il Cda ha confermato Nadia Cherubini, Responsabile Tecnologie, Impianti e Materiali per la Fissione Nucleare di Enea, Presidente e ha nominato Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di Amministratore Delegato. A completare il Consiglio di Amministrazione, Belinda Sepe, Direttrice Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT di Sogin. Il Consiglio resterà in carica per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it