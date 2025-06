Inquinanti eterni gli scienziati indipendenti denunciano i tentativi di cambiare la definizione di Pfas | Temiamo fini economici e politici

Gli scienziati indipendenti lanciano un allarme globale: tentativi di ridefinire i Pfas minacciano la lotta ai “persistenti” inquinanti eterni. Venti esperti provenienti da 18 istituti e università di tutto il mondo denunciano le pressioni di interessi economici e politici, evidenziando come questa manovra possa compromettere la nostra salute e l’ambiente. La definizione di ...

Venti scienziati esperti di Pfas e provenienti da 18 istituti e università di tutto il mondo denunciano i tentativi di modificare la definizione chimica degli inquinanti eterni. E lo fanno in una dichiarazione pubblicata su Environmental Science & Technology Letters, segnalando le iniziative, in particolare, dell’International union of pure and applied chemistry (Iupac), l’ Unione internazionale di chimica pura e applicata. “La definizione di Pfas dell’ Ocse, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è scientificamente fondata, univoca e adatta a identificare queste sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it