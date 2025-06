Inquinamento studio al museo con le piante

Immaginate un viaggio tra arte e scienza, dove i musei si trasformano in laboratori di ricerca sull’inquinamento. Un team di esperti provenienti da istituzioni prestigiose ha analizzato come il particolato automobilistico si diffonde nelle sale museali di Buenos Aires, utilizzando piante e licheni come testimoni silenziosi dell’ambiente. Un approccio innovativo che unisce natura e cultura per proteggere il patrimonio e la salute. La scoperta apre nuove strade per tutelare le nostre testimonianze storiche e artistiche.

Un team di esperti dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, dell’Università di Siena e dell’Accademia nazionale dei Lincei ha studiato la diffusione del particolato inquinante automobilistico all’interno delle sale del Museo nazionale delle belle arti e del Museo di storia nazionale di Buenos Aires attraverso l’esposizione di trapianti lichenici, in abbinamento con il campionamento di foglie di Fraxinus americana e Jacaranda mimosifolia, per studiarne le proprietà di accumulo degli elementi chimici potenzialmente tossici di origine veicolare. Lo studio, dal titolo “Magnetic and chemical biomonitoring with lichens and vascular plants for the preservation of cultural heritage: A case study at two museums in a megacity (Buenos Aires, Argentina)”, pubblicato sulla rivista science of the total environment, ha dimostrato che le sale dei musei osservati non sono interessate da livelli significativi di particolato metallico di origine veicolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inquinamento, studio al museo con le piante

