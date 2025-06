Iniziato il contrattacco dell' Iran | Lanciati almeno 100 missili contro Israele

La tensione in Medio Oriente raggiunge un nuovo drammatico picco: dopo i raid israeliani, l'Iran risponde con oltre 100 missili contro Israele, segnando un escalation senza precedenti. Mentre la popolazione si prepara alla possibile offensiva, lo scenario si fa sempre più incerto. È arrivato il momento di prestare attenzione alle mosse di questa intricata crisi, che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini della regione.

È arrivata l'ora del contrattacco. Dopo i raid di Israele della scorsa notte, l'Iran ha lanciato circa 100 missili contro lo Stato ebraico. Sono queste le stime dell'Idf. Lo riferisce Ynet, sottolineando che "la popolazione è stata invitata a obbedire alle istruzioni del Comando del Fronte Interno". "In questo momento - ha spiegato l'Idf - l'Aeronautica Militare sta lavorando per intercettare e attaccare ovunque sia necessario allontanare la minaccia". "Tutto Israele è sotto attacco", ha scritto su X l'Idf. Forti esplosioni sono state udite nel centro di Israele e un'enorme colonna di fumo a forma di fungo si sta levando dal centro di Tel Aviv.

