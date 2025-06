Iniziata l’era Cadenazzi | Niente voli pindarici Ma seremo propositivi

Ha segnato un esempio di integrità e impegno civico che oggi ispira la nostra rinascita. Con entusiasmo e determinazione, il nuovo sindaco Simone Cadenazzi e il suo team sono pronti ad affrontare le sfide di San Daniele Po, riportando il Comune sulla strada della crescita e del progresso. È un momento di svolta, un’opportunità per riscrivere insieme il futuro della comunità.

Ha ripreso il suo cammino regolare il Comune di San Daniele Po. Ieri sera si sono insediati il nuovo Consiglio comunale e l’amministrazione guidata da Simone Cadenazzi dopo due anni di commissariamento. Un cammino in salita, come ha ricordato il sindaco nel discorso di insediamento, durante il quale ha richiamato la figura del nonno, Emilio Cadenazzi, primo sindaco in epoca repubblicana del Comune di Cella Dati, "uomo bonario e fattivo, il quale vuole evitare che il campanilismo degeneri in forme odiose di rivalità ed invidie" come lo descriveva Fiorino Soldi in un articolo. E poi la consapevolezza delle difficoltà che la nuova amministrazione ha davanti, "considerando la ben nota situazione attuale, (eredità devastante e derivante da scelte evidentemente errate), non si tratta di proporre sogni o fantasie, ma di essere propositivi e positivi per tornare ad essere rappresentativi nel territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it