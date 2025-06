Iniziata la controffensiva iraniana Israele | Tutto il Paese sotto attacco Forti boati a Tel Aviv – Il video

La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Tel Aviv sotto un intenso attacco missilistico. Le sirene d’allarme squillano mentre il cielo si riempie di boati, segnando l’inizio di una grave escalation nel conflitto. La regione si trova di fronte a un momento di grande incertezza, e il mondo segue con apprensione gli sviluppi di questa crisi che potrebbe avere ripercussioni globali.

È iniziata la risposta dell’Iran ai raid lanciati da Israele. L’esercito israeliano ha confermato che Teheran ha dato il via a un attacco missilistico su vasta scala contro il territorio dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), sarebbero almeno un centinaio i missili lanciati. Il sistema di difesa aerea è in azione, mentre le sirene d’allarme stanno suonando in diverse città , compresa Tel Aviv, dove sono stati segnalati forti boati. I palazzi nel centro hanno tremato per l’esplosione, ha constatato l’ Ansa sul posto. L’esercito ha invitato la popolazione a rifugiarsi nei bunker. 🔗 Leggi su Open.online