Iniziata la controffensiva iraniana Israele | Tutto il Paese sotto attacco Forti boati a Tel Aviv ci sono feriti – I video

La tensione esplode in Medio Oriente: l’Iran ha lanciato una massiccia controffensiva contro Israele, portando il paese sotto un attacco senza precedenti. Con centinaia di missili e sirene d’allarme che squillano a Tel Aviv, la regione si trova in uno stato di emergenza. La situazione si sta evolvendo rapidamente, mentre le conseguenze di questo conflitto potrebbero cambiare gli equilibri dell’intera area. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

È iniziata la risposta dell’Iran ai raid lanciati da Israele. L’esercito israeliano ha confermato che Teheran ha dato il via a un attacco missilistico su vasta scala contro il territorio dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), sarebbero almeno un centinaio i missili lanciati su Tel Aviv, Gerusalemme e sulle altre città. Il sistema di difesa aerea Israel’s Arrow è in azione, mentre le sirene d’allarme stanno suonando in diverse città, dove sono stati segnalati forti boati in almeno sette località differenti. I palazzi nel centro hanno tremato per l’esplosione, ci sarebbero diverse persone ferite lievemente. 🔗 Leggi su Open.online

