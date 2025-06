Iniziata la controffensiva iraniana Israele | Tutto il Paese sotto attacco Forti boati a Tel Aviv ci sono diversi feriti – I video

La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Teheran che risponde con una vasta offensiva missilistica alle recenti operazioni israeliane. La situazione, già drammatica, si infittisce mentre le sirene di allarme echeggiano in città come Tel Aviv e Gerusalemme, e i primi feriti fanno capolino tra i civili. In questo scenario di guerra aperta, il rischio di escalation globale è più alto che mai.

È iniziata la risposta dell’Iran ai raid lanciati da Israele. Teheran ha dato il via a un attacco missilistico su vasta scala contro il territorio dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), sarebbero almeno un centinaio i missili lanciati su Tel Aviv, Gerusalemme e sulle altre città . Il sistema di difesa aerea Israel’s Arrow è in azione, mentre le sirene d’allarme stanno suonando in diverse città , dove sono stati segnalati forti boati in almeno sette località differenti. I palazzi nel centro hanno tremato per l’esplosione, ci sarebbero diverse persone ferite lievemente. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iniziata - israele - attacco - controffensiva

Israele, iniziata l’offensiva ‘Carri di Gedeone’ a Gaza. Avanzano i militari - L'esercito israeliano ha avviato l'offensiva terrestre "Carri di Gedeone" a Gaza, con avanzamenti nei settori di al-Fakhari e Khan Younis.

Nove persone sono rimaste ferite nella notte a Kharkiv durante un attacco aereo russo con droni Vai su Facebook

Iniziata la controffensiva iraniana, Israele: «Tutto il Paese sotto attacco. Forti boati a Tel Aviv» – Il video - Il sistema di difesa aerea è in azione L'articolo Iniziata la controffensiva iraniana, Israele: «Tutto il Paese sotto atta ... Lo riporta msn.com

Iran attacca Israele, l’IDF: “Lanciati 100 missili, state nei rifugi”. L’annuncio dopo la nuova ondata di raid di Tel Aviv - News in diretta e aggiornamenti dopo l'attacco di Israele all'Iran: esplosioni a Teheran, il premier israeliano Netanyahu ha confermato che sono stati ... Come scrive fanpage.it

L’Iran colpisce Tel Aviv: la controffensiva di Teheran dopo l’attacco israeliano - È la risposta diretta all’attacco israeliano su Teheran. Lo riporta la7.it