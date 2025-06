Inizia il toto assessori | quali sono i nomi in lizza

Le consultazioni del sindaco Gionata Calcinari sono in pieno fermento: i nomi dei possibili assessori iniziano a circolare con entusiasmo e curiosità. Mentre si ipotizza una conferma della delega ai lavori pubblici, il toto assessori si fa sempre più interessante, promettendo di svelare presto le decisioni che plasmeranno il futuro amministrativo della città. Chi saranno i protagonisti di questa squadra? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

Sono iniziate le consultazioni del sindaco Gionata Calcinari per formare la squadra che lo affiancherà nel corso del suo mandato e, puntuali, trapelano le prime indiscrezioni e i primi rumors sui papabili assessori. Dando per assodato che Calcinari sarebbe disposto a tenere per sé la delega ai lavori pubblici, considerata la mole di cantieri finanziati col Pnrr in corso e altre opere per le quali potrebbe essere utile interfacciarsi con la filiera istituzionale, sembra certo che il bilancio, delega ‘scottante’, sarà assegnato a un assessore che dovrà lavorare sul documento contabile del Comune: tutto porta a credere che questa incombenza possa toccare a Silvia Tiburzi, eletta in consiglio comunale nel gruppo di Fd’I. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it