Ingrao il dubbio che dilata il mondo

Ingrao, il dubbio che dilata il mondo, incarna la forza della passione politica come motore di cambiamento. La sua vicenda personale, dall’inizio nel cuore della Resistenza, si intreccia con un’idea di resistenza continua contro le ingiustizie e le illusioni. In un mondo complesso e in costante evoluzione, il suo esempio ci invita a riflettere e a mantenere viva la nostra tenace dedizione alla giustizia.

La politica nella mia vita è una passione tenace. Salvo, della mia vicenda, l’inizio del percorso, il mio resistere che poi divenne la Resistenza. Su tutto il resto c’è molto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ingrao, il dubbio che dilata il mondo

In questa notizia si parla di: ingrao - dubbio - dilata - mondo

Pietro Ingrao, il comunista che voleva la luna e che scavò nella polvere; Lamezia: Lunedì presentazione due libri su Pietro Ingrao a Palazzo Nicotera.

Chi era Pietro Ingrao: leader fragile, timido e geniale Lo riporta msn.com: Anzi, quelle che ha compiuto (giuste o sbagliate) sono state nette e mai furbesche.