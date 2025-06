Ingoia cocaina per sfuggire a un controllo e muore davanti ai carabinieri | tensioni con i parenti schierata la celere

Una tragica scena si è consumata nel cuore della città, dove un giovane di 32 anni, Giordano Guarino, ha perso la vita tentando di sfuggire a un controllo delle forze dell'ordine ingerendo cocaina davanti ai carabinieri. La vicenda ha scatenato tensioni tra le autorità e i parenti, con schieramenti di polizia al seguito. Un dramma che solleva ancora una volta il problema della dipendenza e del ruolo delle istituzioni nel prevenire simili tragedie, ricordandoci l'importanza di intervenire con attenzione e sensibilità.

Aveva 32 anni e si trovava agli arresti domiciliari per precedenti legati al consumo di stupefacenti Giordano Guarino, morto dopo aver ingerito una dose importante di cocaina davanti agli occhi dei carabinieri che si erano presentati a casa sua per un controllo. La tragedia è accaduta nel. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ingoia cocaina per sfuggire a un controllo e muore davanti ai carabinieri: tensioni con i parenti, schierata la celere

In questa notizia si parla di: cocaina - controllo - davanti - carabinieri

Da Salerno a Genova in bus, fermato per un controllo: aveva 120 grammi di cocaina - Un viaggio da Salerno a Genova si trasforma in un'operazione di polizia: un uomo di 64 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 120 grammi di cocaina.

Quando si è trovato davanti una pattuglia del Radiomobile che gli ha intimato l'alt in via Farini per un controllo ha cercato di disfarsi di qualcosa. Ma nemmeno buttare via i 5 grammi di cocaina che aveva con sé è bastato. Nell'abitacolo della vettura un ragazzo Vai su Facebook

Ingoia cocaina per sfuggire a un controllo e muore davanti ai carabinieri: tensioni con i parenti, schierata la celere; Tensione alla Garbatella, ingoia la cocaina durante un controllo e muore. Gli amici circondano i carabinieri; Ingoia cocaina per sfuggire ai controlli dei carabinieri e muore davanti alla madre.

Ingoia cocaina per sfuggire ai controlli dei carabinieri e muore davanti alla madre Lo riporta rainews.it: È accaduto in un appartamento del quartiere romano di Garbatella.