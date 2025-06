Infrastrutture | oltre 5,5 milioni di euro per 7 interventi nello Spezzino

In un impegno concreto per il futuro della provincia dello Spezzino, la Regione Liguria ha destinato oltre 55 milioni di euro a sette importanti interventi infrastrutturali e di difesa del suolo. Con l’approvazione della seconda tranche del Fondo strategico regionale, si rafforza l’impegno a garantire sicurezza, sviluppo e resilienza. Questi investimenti rappresentano un passo decisivo verso una regione più forte e sostenibile, con un impatto positivo per le comunità locali e l’ambiente.

Genova, 13 giugno 2025 – Ammontano a 5.523.041 euro le risorse destinate da Regione Liguria allo Spezzino per 7 interventi legati a infrastrutture e opere di difesa del suolo con il via libera alla seconda tranche del Fondo strategico regionale. Queste risorse si aggiungono a quelle della prima tranche stanziate a marzo per un totale di 6.372.446,28 euro. “Come sempre avviene per le risorse del Fondo strategico regionale – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo, Giacomo Raul Giampedrone – gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno. Si tratta di opere attese da tempo dal territorio, che consentiranno di risolvere alcune criticitĂ legate alla sicurezza e alla viabilitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infrastrutture: oltre 5,5 milioni di euro per 7 interventi nello Spezzino

