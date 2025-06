Infortuni sul lavoro ad aprile in Sicilia si registra una lieve flessione

Ad aprile 2025, la Sicilia mostra un miglioramento nella sicurezza sul lavoro, con una lieve flessione degli infortuni del 1,15%, superando la media nazionale dello 0,89%. Questi dati indicano un passo avanti significativo, ma anche la necessità di continuare a puntare su prevenzione e formazione. La strada verso ambienti di lavoro più sicuri richiede impegno costante: scopriamo insieme come proteggere meglio i nostri lavoratori e costruire un futuro più sicuro per tutti.

I dati rilevati in Sicilia, nel primo quadrimestre del 2025, fanno registrare un lieve decremento degli infortuni sul lavoro (-1,15%, da 8.572 a 8,473), superiore a quello nazionale pari a -0,89% (192.253 gli eventi registrati al 30 aprile 2025 in tutta l'Italia rispetto ai 193.979 dello stesso.

VIDEO | "Urge investire di più sulla prevenzione. Alto il numero degli infortuni sul lavoro": l'appello della Uil alla Regione - La UIL lancia un appello alla regione: è urgente investire di più nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, il cui numero è in aumento.

AUMENTANO IN MORTI SUL LAVORO IN LIGURIA NELL'ULTIMO ANNO L’Inail ha pubblicato i dati sugli infortuni sul lavoro aggiornati al 30 aprile 2025 denunciando in Liguria l’aumento delle morti sul lavoro pari a 8 decessi: due in più rispetto allo stesso pe Vai su Facebook

Inail, in aumento le morti sul lavoro in Sicilia msn.com scrive: In Sicilia, nel primo quadrimestre del 2025, si registrano 22 denunce di morti sul lavoro, a fronte delle 13 presentate nello stesso periodo del 2024 (+ 69%).