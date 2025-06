Infortuni Juventus Comolli pronto a intervenire a gamba tesa | ha studiato il problema d’ora in avanti una doppia strategia

In un momento cruciale per la Juventus, Comolli si prepara a intervenire con decisione, affrontando il problema degli infortuni con una strategia duplice. Dopo aver analizzato attentamente la situazione, il suo approccio sarà deciso e mirato, volto a riportare i bianconeri sulla strada del successo. D’ora in avanti, il club adotterà misure più efficaci per ridurre i rischi e garantire una rosa più solida. La rinascita è alle porte.

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto anche sulla situazione riguardante i tanti infortuni in casa Juventus che hanno contribuito a rendere ancora più complicata l'ultima stagione dei bianconeri. Secondo quanto si apprende Comolli ha studiato la situazione per intervenire sul problema: verrà modificato lo staff medico e di preparazione, mentre sul fronte mercato la storia fisica del giocatore influirà sulle scelte.

Juventus-Udinese: Emergenza infortuni e squalifiche, Tudor opta per il 4-4-2 - In un incontro segnato da numerose assenze, la Juventus potrebbe adottare il modulo 4-4-2 contro l'Udinese, sotto la guida di Tudor.

Tudor-Juventus, l’incontro di oggi tra l’allenatore croato e Damien Comolli si è concluso positivamente. Inizia così l’avventura mondiale della Juventus con partenza per gli States il 14 giugno e prima partita in programma la notte del 19. Gianluca Di Marzio ha f Vai su Facebook

Juve, ecco perché Comolli ha confermato Tudor; Balerdi, chi è il centrale del Marsiglia che Tudor vorrebbe alla Juventus: la scheda; I dati, il settore giovanile e il moneyball: le idee di Comolli per la Juventus.

Obiettivo ridurre gli infortuni, Tuttosport in prima pagina: "Juve, basta rotture!" Si legge su tuttomercatoweb.com: ": questo è il titolo principale scelto oggi per la prima pagina da Tuttosport.