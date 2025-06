Infortunati Inter al Mondiale per Club | quando rientrano Bisseck Calhanoglu e Pio Esposito

L'Inter si prepara al Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, ma l’infermeria nerazzurra presenta ancora molte incognite. Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito sono sotto osservazione: quando potranno tornare in campo? Le ultime novità forniscono un quadro dettagliato sulla loro possibile ripresa, mettendo alla prova la profondità della rosa. Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti e le prospettive per il ritorno dei nostri campioni.

. Le ultime dall’infermeria nerazzurra. Arrivano aggiornamenti cruciali dall’infermeria dell’ Inter in vista dell’imminente Mondiale per Club 2025 che si terrà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la situazione degli infortunati nerazzurri delinea un quadro complesso, mettendo subito alla prova la profondità della rosa a disposizione del tecnico. Stop per Calhanoglu: rientro previsto per il River Plate. La notizia più pesante riguarda il faro del centrocampo, Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter al Mondiale per Club: quando rientrano Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito

In questa notizia si parla di: inter - club - mondiale - rientrano

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Renato Veiga salta il Mondiale per Club: il Chelsea non l'ha convocato Vai su Facebook

Mondiale per club, il format e il regolamento: quello che c'è da sapere; Terapia Inter: squadra a riposo, rientrano i big e basta turnover; Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT.

TS - Inter, questo è il Monterrey: 4-2-3-1, gioco offensivo e tre nomi noti al grande calcio Da msn.com: L'esordio dell'Inter nel Mondiale per club avverrà il 17 giugno alle 18 locali di Los Angeles, quando in Italia saranno le 3.