Infiltrazioni nelle case per perdite della rete idrica chiesto maxi risarcimento da 450mila euro

Il Comune di Maddaloni si trova a fronteggiare una controversia giudiziaria senza precedenti: cittadini chiedono un maxi risarcimento di oltre 450mila euro per danni causati da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rete idrica comunale. Una battaglia legale che potrebbe ridefinire le responsabilità e le modalità di gestione delle risorse idriche pubbliche, mentre il futuro delle abitazioni coinvolte resta appeso a un filo. La vicenda è ancora in corso...

Il Comune di Maddaloni si è costituito in giudizio contro un gruppo di cittadini che hanno chiesto un risarcimento di oltre 450mila euro per danni subiti ai loro immobili a causa di presunte infiltrazioni derivanti da perdite nella rete idrica comunale. La causa, attualmente in corso davanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Infiltrazioni nelle case per perdite della rete idrica, chiesto maxi risarcimento da 450mila euro

