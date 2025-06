Infiltrazione d' acqua dal tetto e pavimento del treno allagato

L'infiltrazione d'acqua dal tetto e dal pavimento del treno allagato ha trasformato il viaggio in un'esperienza poco confortevole per i passeggeri di Trenord. Sebbene siano abituati ai disagi, quanto accaduto oggi sul treno 2835, partito da Tirano, ha superato ogni aspettativa. La testimonianza di uno dei viaggiatori, condivisa tramite un video inviato a SondrioToday, rende evidente la gravità della situazione. È fondamentale che le autorità intervengano prontamente per migliorare il servizio e garantire sicurezza e comfort ai pendolari.

