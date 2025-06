Infezione agli occhi da parassita | ora c' è un nuovo farmaco salva-vista

Infezioni oculari da parassiti come la cheratite da Acanthamoeba rappresentano una minaccia silenziosa, ma ora c’è speranza: il nuovo farmaco “AK” è un vero salvatore della vista. I guerrieri “AK”, giovani e coraggiosi, combattono questa patologia rara ma potenzialmente devastante, spesso causata dall’uso scorretto delle lenti a contatto in estate. Scopri come questa innovazione può fare la differenza e salvare milioni di sguardi preziosi.

Li chiamano i guerrieri "AK", sono i pazienti, in particolare giovani, colpiti da cheratite da Acanthamoeba, una patologia rara ma con un fattore di rischio molto comune, soprattutto in estate, per l'uso non corretto di lenti a contatto e molto pericolosa per la vista, con effetti devastanti fino.

