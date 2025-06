Infermieri e Oss impiegati in mansioni non conformi al profilo professionale | le critiche del Nursind all' Asl

Infermieri e OSS dell’Asl Salerno continuano a essere impiegati in mansioni non conformi alla loro qualifica, sollevando critiche serie da parte del Nursind. La situazione, documentata da ripetute segnalazioni e richiami ufficiali, evidenzia una problematica che mette a rischio la qualità delle cure e il rispetto delle professionalità. È ora di affrontare con decisione questo problema per garantire un ambiente di lavoro più rispettoso e sicuro per tutti.

Infermieri e operatori socio-sanitari (Oss) delle strutture dell'Asl Salerno verrebbero ancora impiegati in ruoli che non corrispondono alla loro qualifica professionale. Nonostante le numerose segnalazioni e i richiami ufficiali, molte direzioni sanitarie non avrebbero ancora risposto alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Infermieri e Oss impiegati in mansioni non conformi al profilo professionale": le critiche del Nursind all'Asl

In questa notizia si parla di: infermieri - impiegati - professionale - mansioni

Infermieri e Oss impiegati in mansioni non conformi al profilo professionale: le critiche del Nursind all'Asl; ASL Salerno, personale impiegato in mansioni non conformi al profilo professionale in molte strutture: la denuncia del Nursind provinciale; Dipendenti pubblici, anche mansioni inferiori.

Infermieri e demansionamento. Se il Codice deontologico fa giurisprudenza Come scrive quotidianosanita.it: Il nostro ordinamento è tradizionalmente sempre stato attento alle norme che attribuivano mansioni superiori ...