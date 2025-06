Infermiere di famiglia Giuliano UGL | Merita di più riconoscimenti adeguati ad una figura cardine

Nel tumulto della sanità italiana, l'infermiere di famiglia emerge come figura essenziale per garantire continuità e qualità delle cure. Giuliano Ugl sottolinea che questa figura merita riconoscimenti adeguati, poiché, secondo il DM 77 del 2022, potrebbe alleviare la pressione sugli ospedali e offrire ai cittadini un punto di riferimento affidabile e competente. È ora di valorizzare questa risorsa fondamentale per il sistema sanitario.

“Nel mare in burrasca della sanità italiana rischia di perdersi tra i flutti la figura dell'infermiere di famiglia e comunità. Colui che, in base alla riforma contenuta nel dm 77 del 2022, dovrebbe operare direttamente sul territorio in una posizione tale da consentire, tra i vari compiti, di alleggerire la pressione verso gli ospedali e fornire ai cittadini un punto di riferimento costante e professionalmente preparato”. Lo ha dichiarato Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “Se la sanità territoriale deve essere una delle risorse principali per rivedere e migliorare il SSN la mancata valorizzazione di questa figura cardine rischia di trasformarsi in un autentico autogol. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Infermiere di famiglia, Giuliano (UGL): "Merita di più, riconoscimenti adeguati ad una figura cardine"

Marche, si è concluso il corso organizzato dalla Regione per infermiere di famiglia - Si è concluso con successo il corso per Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC) organizzato dalla Regione Marche, culminato nella cerimonia di consegna attestati all'INRCA.

