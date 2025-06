Infermiera arrestata per pedopornografia | scoperti abusi su un minore di 16 anni

Una triste scoperta scuote la comunità: un'infermiera è stata arrestata per pedopornografia, coinvolta in abusi su un minore di 16 anni. Le accuse sono gravissime e l’indagine, ancora in corso, cerca di fare luce sui dettagli di questa inquietante vicenda. È fondamentale che la giustizia faccia il suo corso, proteggendo le vittime e garantendo che chi ha commesso tali orribili atti sia severamente punito.

L'accusa è di atti sessuali ai danni di un minore di 16 anni. Atti che venivano filmati e poi scambiati fra i tre indagati. Ma i contorni di questa inquietante vicenda venuta alla luce nelle scorse ore sono ancora tutti da chiarire, perché le indagini sono in corso e ora si concentreranno.

