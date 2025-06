Infantino assicura | Al Mondiale per Club competizione massima i tifosi sognano di vincerlo!

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi con le sue parole sul nuovo Mondiale per Club, che vedrà protagonista anche l’Inter. Un torneo che promette emozioni e sfide epiche, rendendo ancora più avvincente la passione per il calcio internazionale. I sogni di vittoria sono più vivi che mai: questa competizione potrebbe scrivere pagine memorabili nella storia del calcio mondiale.

Le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, sul nuovo Mondiale per Club che vedrà protagonista l'Inter. Tutti i dettagli. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato ai canali ufficiali della federazione del nuovo Mondiale per Club che vedrà protagonista l' Inter. INFANTINO SUL MONDIALE PER CLUB – «L'elenco dei partecipanti alla prima edizione della Coppa del Mondo per club FIFA a 32 squadre riflette fedelmente quello che sarà il torneo più competitivo e inclusivo del calcio mondiale che riunirà i migliori talenti di ogni continente per decidere il vero campione mondiale per club FIFA.

Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA»

