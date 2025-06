Individuato l’uomo che era loro Villa Pamphili la svolta grazie a questi dettagli

Una scoperta scioccante ha portato alla cattura dell'uomo responsabile della tragedia a Villa Pamphili, grazie a dettagli cruciali emersi nelle indagini. Per giorni, l'orrore di questa doppia perdita ha sconvolto Roma, rivelando una storia di degrado e silenziosa sofferenza. Ora, con il colpevole sotto controllo, si apre una speranza di giustizia e di ripulire questa ferita aperta nella capitale.

Per giorni, l’orrore di Villa Pamphili ha tenuto con il fiato sospeso Roma. Due corpi, quello di una giovane donna e della sua bambina, sono stati ritrovati in due momenti diversi ma a poca distanza l’uno dall’altro, all’interno del grande parco pubblico della capitale. La scena, di per sé già tragica, si è arricchita via via di dettagli inquietanti, che lasciano intravedere una storia di degrado, abbandono e morte, consumata nell’indifferenza quotidiana di un angolo verde frequentato da centinaia di persone. Il primo corpo ad essere scoperto, sabato 7 giugno, è stato quello della neonata. Abbandonata fra la vegetazione, coperta solo da una busta di plastica, la piccola – che aveva tra i sei e gli otto mesi – era in avanzato stato di decomposizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

