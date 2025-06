Indice Igi I in rialzo | il prezzo del gas sale a 39,61 euro al MWh

L’indice Igi I torna a salire, con il prezzo del gas che raggiunge i 3961 euro al MWh. Il valore di ieri, 13 giugno, si attesta a 39,61 euro al MWh, in aumento rispetto ai 38,62 euro del giorno precedente. Comunicato dal Gme, questo indice giornaliero rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli operatori, offrendo uno strumento chiaro e affidabile per interpretare le dinamiche del mercato del gas in Italia e prevedere future tendenze.

