Indennità ISCRO 800 euro | invio domanda dal 16 giugno per il 2025

Anche quest’anno è possibile richiedere l’ indennità ISCRO da 800 euro, un sussidio diventato ormai strutturale, quindi garantito tutti gli anni. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possono richiederla a partire da lunedì 16 giugno 2025, se in possesso di alcuni requisiti specifici, tra cui aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% alla media. A confermare l’avvio dell’iter di richiesta è stata l’Inps con un messaggio del 12 giugno, in cui comunica sia l’apertura delle domande sia la loro scadenza, fissata al 31 ottobre. Chi vuole chiederla ha quindi a disposizione qualche mese. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Indennità ISCRO 800 euro: invio domanda dal 16 giugno per il 2025

