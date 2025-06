Indagine sulla qualità della vita urbana | a Viterbo l' 82% degli intervistati è soddisfatto il dato più alto del Lazio

L’indagine sulla qualità della vita urbana a Viterbo rivela risultati straordinari: l’82% degli intervistati si dichiara soddisfatto, il dato più alto del Lazio. Se la regione si conferma sempre più consapevole e attenta al benessere urbano, Viterbo emerge come esempio di eccellenza, distinguendosi per vivibilità e qualità della vita. Questi dati confermano che la città sta costruendo un futuro all’insegna di innovazione e benessere per tutti.

Se il Lazio si scopre una regione sempre più consapevole e attenta alla qualità della vita urbana, Viterbo si distingue con una performance da prima della classe. È quanto emerge dalla ricerca “Lazio 2025 tra smart city e vivibilità” presentata in senato dall’Istituto Piepoli: nella Tuscia, ben. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Indagine sulla qualità della vita urbana: a Viterbo l'82% degli intervistati è soddisfatto, il dato più alto del Lazio

In questa notizia si parla di: lazio - qualità - vita - urbana

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

CIVITAVECCHIA PUNTA SULLA RIGENERAZIONE URBANA: OK UNANIME ALLE NUOVE NORME PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Più flessibilità, più efficienza, più qualità: approvate dal Consiglio comunale le delibere sugli articoli 4 e 5 d Vai su Facebook

Indagine sulla qualità della vita urbana: a Viterbo l'82% degli intervistati è soddisfatto, il dato più alto del Lazio; Qualità della vita nel Lazio. Ricerca Piepoli: “Il 74% dei cittadini è soddisfatto”; Il 74% dei cittadini del lazio è soddisfatto della qualità della vita nonostante sicurezza e mobilità.