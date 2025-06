Indagine sulla laurea di Maria Rosaria Boccia | ipotesi di falso e truffa

L’ombra di un’eventuale frode grava sulla laurea di Maria Rosaria Boccia, protagonista di un’intricata indagine giudiziaria a Napoli. L’attenzione dei magistrati si concentra sulle possibili irregolarità e artifici legati al suo titolo accademico, che potrebbe avere ripercussioni significative su carriera e credibilità. La vicenda si apre a nuovi sviluppi: cosa rivelerà l’indagine e quali conseguenze potrebbe avere questa intricata storia?

La laurea di Maria Rosaria Boccia finisce in Procura a Napoli. Lo scrive ‘la Repubblica’. I pm Ciro Capasso, Claudio Orazio Onorati e Vincenzo Piscitelli hanno aperto un’indagine nei confronti della 42enne imprenditrice di Pompei, con le ipotesi di reato di falso, truffa e “falsa attribuzione di lavori altrui”. La Guardia di finanza, secondo quanto riporta il quotidiano, ha acquisito documentazione su Boccia, protagonista del caso politico che portò alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano dal ministero della Cultura, negli uffici di tre università: la ‘Parthenope’, la ‘Pegaso’ e la ‘Luiss Guido Carli’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indagine sulla laurea di Maria Rosaria Boccia: ipotesi di falso e truffa

In questa notizia si parla di: boccia - laurea - maria - rosaria

Boccia, blitz della Finanza. Verifiche su tre università: «Sospetti sulla sua laurea» - Le autorità finanziarie hanno avviato un blitz investigativo su tre università, concentrandosi sulla laurea di Boccia.

Maria Rosaria Boccia indagata per falso e truffa, accertamenti sulla sua laurea Vai su X

Boccia da Canosa: “Cinque sì ai referendum per un’Italia più giusta” Poi critica Meloni: “Le destre temono risveglio delle piazze. Silenziando i cittadini si indebolisce la democrazia” https://www.antennasud.com/boccia-da-canosa-cinque-si-ai-referendum-p Vai su Facebook

Maria Rosaria Boccia indagata per la sua laurea; Maria Rosaria Boccia indagata per truffa e plagio, la laurea sotto accusa: gli esami fantasma e la tesi già vi; Maria Rosaria Boccia è indagata per falso e truffa: tutti i dubbi della Procura sulla sua laurea.

Maria Rosaria Boccia indagata, accertamenti sulla sua laurea Segnala ansa.it: La Procura di Napoli ha iscritto l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia nel registro degli indagati nell'ambito di una inchiesta che mira a fare luce sulla sua laurea in economia.