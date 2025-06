Indagine sulla laurea Boccia | Contro di me una persecuzione

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia si scaglia contro le notizie diffamatorie riguardanti la sua laurea, annunciando azioni legali contro testate e giornalisti. La sua denuncia di essere vittima di una campagna diffamatoria apre un acceso dibattito sulla verità e il rispetto della privacy nel mondo dell’informazione. Un caso che promette di attirare l’attenzione di tutti: la giustizia farà luce sui fatti?

L'imprenditrice Maria Rosaria Boccia contesta quanto riportato da alcune testate sull'indagine sulla sua laurea e annuncia "le prime querele" nei confronti di testate e singoli giornalisti "che hanno diffuso notizie false, parziali o manipolate" nei suoi confronti, e denuncia di essere vittima.

Maria Rosaria Boccia indagata: «Sono vittima di una persecuzione mediatica. perché nessuno parla dell'indagine per stalking di Sangiuliano?» «Sono vittima di una chiara persecuzione mediatica che rafforza un clima di ostilità pubblica del tutto infondato».