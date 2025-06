Indagine sul ‘risiko bancario’ indagate persone e società 

Un'indagine riservata svela un presunto "rischio bancario" coinvolgendo oltre 160 persone e società, con un silenzio totale sui nomi degli indagati. Le procedure sono ancora in fase preliminare, senza notifiche ufficiali di reato, ma l'attenzione si concentra su un fascicolo nato da una querela per diffamazione a Mediobanca. La vicenda resta avvolta nel mistero, lasciando intendere che ci siano ancora molti risvolti da chiarire.

Tempo di lettura: 2 minuti C'è massimo riserbo sui nomi delle persone e delle società iscritte nel fascicolo a modello 21, perché agli indagati, al momento, da quanto risulta, non è stato notificato alcun atto con le ipotesi di reato. Finora, l'unica attività esterna delle indagini in un unico fascicolo, nate dalla querela per diffamazione di Mediobanca, è stata l'acquisizione ai primi di maggio di documenti in Banca Akros, non indagata, che ha collocato il pacchetto di azioni di Mps per conto del Mef. Con un ordine di esibizione la Gdf ha chiesto, tra l'altro, mail e comunicazioni relative all'operazione.