Indagata la sindaca di Prato ipotesi di corruzione per Bugetti Favorì un imprenditore tessile

La città di Prato si risveglia sotto il peso di un’indagine che scuote le sue fondamenta politiche. La sindaca Ilaria Bugetti, ancora al centro delle attenzioni della magistratura, rischia di compromettere anni di impegno amministrativo. La vicenda riguarda sospetti di corruzione legati a favori nei confronti di un imprenditore tessile, Riccardo Matteini Bresci. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata rete di rapporti e interessi?

Firenze, 13 giugno 2025 – Perquisizioni all'alba, sequestri in municipio, una giunta che ora traballa per un avviso di garanzia al suo vertice. La fase due di un' inchiesta su criminalità cinese e imprenditoria colpisce al cuore la politica di Prato. Nel mirino della Dda di Firenze sono infatti finiti i rapporti tra la sindaca Pd della città, Ilaria Bugetti, 51 anni, e l'industriale Riccardo Matteini Bresci, 66. Sindaca Bugetti indagata, cosa succede ora al Comune di Prato Sono entrambi accusati di corruzione e sulla loro testa pendono pesanti richieste di misura cautelare: carcere per il titolare del colosso del tessile, la " Colle " di Cantagallo, domiciliari per la prima cittadina, eletta un anno fa al primo turno dopo due mandati in consiglio regionale a Firenze, dettaglio che ha definito la competenza territoriale presso la procura del capoluogo.

