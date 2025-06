Indagata la sindaca di Prato Bugetti

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, è stata raggiunta da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti pubblici. Un momento delicato per la rappresentante democratica, che ha espresso piena fiducia nella magistratura e si è detta pronta a chiarire ogni dettaglio. La vicenda si delinea come una sfida importante per il suo ruolo, ma anche come un banco di prova per la trasparenza e l’integrità amministrativa.

12.16 Un avviso di garanzia è stato notificato alla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Pd). Lo rende noto lei stessa. "Sin da ora ribadisco assoluta fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, e non mi sottrarrò a nessun riscontro, spiegando le mie ragioni, confidando nel fatto e avendo la certezza che il mio operato è sempre stato improntato alla correttezza", afferma la prima cittadina. Si indaga sui finanziamenti elettorali ricevuti da un imprenditore tessile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: prato - sindaca - bugetti - indagata

