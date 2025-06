Incontro con l’autore | Dan Peterson presenta La Mia Olimpia in 100 + 1 storie

Il 13 giugno 2025 alle ore 17.00, al Fantini Club, si terrà un evento imperdibile: l'incontro con Dan Peterson, leggenda del basket e volto televisivo amatissimo, che presenterà il suo nuovo libro “La Mia Olimpia, in 100 + 1 storie”. Un’occasione unica per scoprire aneddoti, emozioni e segreti di una carriera straordinaria, accompagnati dal dialogo coinvolgente con il giornalista Umberto Zapelloni. Non mancate a questa celebrazione della passione sportiva!

Dan Peterson racconta la sua Olimpia - Dan Peterson, icona del basket italiano, racconta la sua esperienza olimpica e la passione per la pallacanestro che ha ispirato generazioni.

In occasione della presentazione del libro finalista del Premio Protagonisti dello Sport "La mia Olimpia in 100 storie +1" (Minerva). Interviene Dan Peterson, giornalista, commentatore televisivo, allenatore di pallacanestro statunitense, membro dell'Italian Bask Vai su Facebook

