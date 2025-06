Incontri letterari al Café Girasole | si presenta il libro La vita non è una corsa di Eliana Liotta

Venerdì 13 giugno alle 18, il Caffè Girasole si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e riflessioni con l'incontro letterario dedicato a “La vita non è una corsa” di Eliana Liotta. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura, inserito nella rassegna “GiraPagine – Il gusto della lettura”. Preparatevi a scoprire come, tra parole e pensieri, possiamo riscoprire il vero valore del tempo e della vita. Adesso, vi aspettiamo per un dialogo coinvolgente e ricco di spunti

Venerdì 13 giugno alle 18 il Caffè Girasole ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna letteraria "GiraPagine - Il gusto della lettura". Sarà presentato il libro "La vita non è una corsa" di Eliana Liotta. Coordinamento a cura di Silvana Venezia e Monica Brancato. Classe 1968, originaria.

