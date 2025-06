Incolpevole per le violenze libiche La Cedu salva l’Italia

In un caso che ha fatto discutere, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia non può essere ritenuta responsabile delle violenze in Libia, salvando così il nostro Paese da possibili conseguenze legali. Questa decisione evidenzia come le istituzioni europee possano tutelare la sovranità nazionale e garantire giustizia nei delicati rapporti con i diritti umani. La sentenza segna un importante precedente nel dibattito sull’immigrazione e i respingimenti in mare.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso di alcuni sopravvissuti a un violento respingimento in Libia avvenuto in acque internazionali il 6 novembre 2017. Ieri i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Incolpevole per le violenze libiche. La Cedu salva l’Italia

