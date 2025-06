Incidente via Ostiense | si scontrano due auto e un bus tre feriti

Venerdì mattina, un grave incidente sulla via Ostiense a Vitinia ha coinvolto due auto e un bus Atac, lasciando tre feriti, tra cui una giovane di 23 anni in condizioni critiche. La collisione, avvenuta intorno alle 9:00, ha causato scompiglio e preoccupazione tra gli abitanti della zona. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto, evidenziando la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Incidente stradale venerdì mattina sulla via Ostiense, in zona Vitinia. Coinvolte due automobili e un autobus Atac della linea 712. Tre i feriti. Ad avere la peggio una 23enne, trasportata in ospedale in codice rosso. Incidente via Ostiense La carambola è avvenuta intorno alle 9:00.

