Incidente tra due auto sulla Pedemontana una si è ribaltata | un morto e 2 feriti gravi

Un violento incidente lungo la Pedemontana ha sconvolto il pomeriggio, coinvolgendo due auto e provocando un drammatico bilancio di un morto e due feriti gravi. La collisione si è conclusa con una delle vetture ribaltata, creando un quadro di grande paura e tensione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause di questa tragica vicenda. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti.

RIESE PIO X - Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la superstrada Pedemontana: due auto sono entrate in collisione tra loro e una si è cappottata. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto sulla Pedemontana, una si è ribaltata: un morto e 2 feriti gravi

