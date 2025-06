Incidente tra 3 auto sulla Pedemontana una si è ribalta | un morto e due feriti gravi

Un grave incidente sulla Pedemontana ha sconvolto il pomeriggio, coinvolgendo tre veicoli e provocando un drammatico ribaltamento. Purtroppo, si registra una vittima e due feriti gravi. Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire la situazione. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti e dettagli su questa tragica vicenda.

RIESE PIO X - Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la superstrada Pedemontana: tre auto sono entrate in collisione tra loro e una si è cappottata. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra 3 auto sulla Pedemontana, una si è ribalta: un morto e due feriti gravi

