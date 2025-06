Incidente sull’A1 muore camionista campano | Nicola aveva 53 anni

Tragedia sull’autostrada A1: Nicola Gnazzo, 53 anni, originario di Capaccio Paestum, ha perso la vita in un grave tamponamento a catena tra tre camion. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, mentre le autorità indagano sulle cause di un incidente che sconvolge l’intera comunità. Un dramma che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa. La sua storia merita di essere condivisa e ricordata.

Nicola Gnazzo, 53 anni, originario di Capaccio Paestum, è la vittima del grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze. Un violento tamponamento a catena che ha coinvolto tre mezzi pesanti si è rivelato fatale per l’uomo. Incidente sull’A1, muore camionista campano: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente sull’A1, muore camionista campano: Nicola aveva 53 anni

In questa notizia si parla di: incidente - muore - camionista - campano

Incidente sul lavoro, muore schiacciato da un muletto - Lugo (Ravenna), 12 maggio 2025 – Un tragico incidente sul lavoro ha costato la vita a un 57enne albanese, residente nel lughese, schiacciato da un muletto.

Attualmente in Regione Campania mancano 650 medici di medicina generale. In media, ogni medico campano deve seguire circa 1.400 assistiti, e quasi il 59% dei medici di base supera i 1.500 pazienti. Il punto con Elio Giusto, segretario della della Feder Vai su Facebook

L’ultimo saluto a Raffaele Pagano: il camionista campano morto in un incidente in Basilicata; Camionista contro un autobus di turisti in autostrada: muore dopo l'impatto; Tragedia della strada, morto in un incidente camionista napoletano di 36 anni.

Capaccio Paestum, incidente tra tir sulla A1: muore Nicola Gnazzo Lo riporta ilmattino.it: Era originario di Capaccio Paestum il 53enne camionista, Nicola Gnazzo, morto a seguito di un violentissimo tamponamento tra tre tir avvenuto nella notte tra mercoledì e ...