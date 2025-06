Incidente su via Ostiense tra due auto e un bus di linea tre feriti | grave una 23enne

Un grave incidente ha sconvolto via Ostiense, coinvolgendo due auto e un autobus di linea. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una 23enne in condizioni critiche. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi. La comunità si stringe attorno alle vittime, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente. Continua a leggere.

Il sinistro ha coinvolto due auto e un autobus che si sono scontrati su via Ostiense in direzione Ostia. Tre al momento i feriti, grave una ventitreenne a bordo di una Citroen C3, che è stata trasportata d'urgenza al Sant'Egidio. Chiuso il tratto stradale in entrambi i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ostiense - auto - feriti - grave

Paura sull'Ostiense: malore al volante dell'auto. Salvata da vigili fuori servizio - Una drammatica mattinata si è svolta sulla via Ostiense quando una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre era al volante della sua auto.

Incidente su via Ostiense tra due auto e un bus di linea, tre feriti: grave una 23enne; Roma, spari contro un'auto a a Vitinia: un ferito grave; Spari contro un'auto sull'Ostiense a Vitinia vicino Roma, grave un uomo che lavora come bodyguard.

Incidente sull’Ostiense, carambola tra 2 auto e un autobus: grave 23enne (FOTO) Come scrive msn.com: Stavolta lo scontro, che ha coinvolto due auto e un autobus, è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, sulla via Ostiense, all’altezza del km 13 ...