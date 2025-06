Incidente stradale tra camion e scooter | ferito il centauro

Un incidente drammatico questa mattina a Meta, sulla SS145 Sorrentina, coinvolge un camion e uno scooter, con il centauro rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale. La scena, tra le più catturate dai residenti, ha causato ingorghi e disagi alla circolazione. Le autorità hanno sequestrato i mezzi e avviato le indagini, mentre la comunità si stringe intorno alla vittima. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Incidente stradale a Meta questa mattina poco dopo le 8 del mattino, che ha visto coinvolti un camion e una moto.sulla SS145 Sorrentina. Sul posto è arrivato il 118. Ferito il centauro trasportato in ospedale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Forti disagi alla circolazione stradale.

