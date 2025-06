incidente stradale nella notte giovane in rianimazione al moscati

Una notte drammatica a Sperone, dove un incidente stradale ha cambiato la vita di due giovani. In rianimazione al “Moscati” di Avellino si trova ora un 17enne di Roccarainola, vittima di uno scontro tra scooter e auto. La scena, più vicina e reale di quanto si possa immaginare, ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e l’importanza di guidare con responsabilità.

È in rianimazione al "Moscati" di Avellino il 1 7enne di Roccarainola, in provincia di Caserta, vittima di un incidente stradale verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì a Sperone. Era in sella ad uno scooter insieme ad un coetaneo quando ha impattato contro un'auto guidata da un giovane del posto che si è fermato per prestare soccorso e chiedere l'intervento dei sanitari. L'altro giovane ferito è ricoverato, in Codice Rosso, al Pronto Soccorso con una prognosi di trenta giorni. Indagini sono in corso da parte della Compagnia dei carabinieri di Baiano per ricostruire la dinamica dell'incidente