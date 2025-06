Incidente nella notte a Imola conducente in pericolo di vita | VIDEO

Un altro grave incidente scuote le strade di Imola, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità degli automobilisti. Nella notte, un conducente si trova in pericolo di vita dopo un violento scontro, seguito da un episodio analogo martedì scorso con un motociclista soccorso in elisoccorso. La sicurezza stradale resta una priorità, e le autorità chiedono massima attenzione: registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday per aggiornamenti e approfondimenti.

Un altro grave incidente sulle strade bolognesi, e sempre a Imola, dove soltanto martedì un motociclista si è schiantato contro il guardrail ed è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. L'ultimo sinistro risale a giovedì sera quando.

