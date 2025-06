Incidente mortale sulla Pedemontana Veneta a Riese Pio X | muore il 20enne Filippo Piccolotto

Un tragico dramma ha sconvolto il cuore del Trevigiano: un incidente mortale sulla Pedemontana Veneta ha causato la perdita di Filippo Piccolotto, un giovane di soli 20 anni residente ad Asolo. La scena, che si è consumata venerdì 13 giugno 2025, alle 17:30, a Riese Pio X, evidenzia quanto possa essere fragile la vita e ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale. Una tragedia che profondamente ci colpisce e ci spinge a pensare alla prevenzione.

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di venerdì 13 giugno 2025 sulla Pedemontana Veneta, in località Riese Pio X, nel Trevigiano. A perdere la vita è stato Filippo Piccolotto, un giovane di 20 anni residente ad Asolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 all'altezza del casello di Riese Pio X, in direzione Treviso. Lo scontro e il ribaltamento. Secondo una prima ricostruzione, Filippo stava tornando a casa alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un'altra vettura, una Citroen C5, ribaltandosi più volte e finendo in mezzo alla carreggiata.

