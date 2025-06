Incidente lungo l’Asse Mediano | frontale con due feriti

Lungo la strada statale 162NC Asse Mediano si segnalano code nei pressi dello svincolo AfragolaCardito, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 23,700. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del proprio veicolo, invadendo la carreggiata opposta ed impattando contro un'altra autovettura che sopraggiungeva; nello scontro due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell'Ordine, oltre che quelle del 118.

