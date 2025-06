incidente col trattore grave un uomo di 40 anni

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Monterchi, in provincia di Arezzo, coinvolgendo un uomo di 40 anni investito da un trattore. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori, ma la gravità della situazione rimane preoccupante. La comunità si stringe attorno alla famiglia colpita, mentre le indagini cercano di chiarire le dinamiche dell’accaduto. La sicurezza sui campi resta una priorità imprescindibile.

Monterchi (Arezzo), 13 giugno 2025 – Grave incidente nella mattinata di oggi, 13 giugno, nel comune di Monter chi, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 40 anni è stato investito da un trattore. L'allarme è scattato poco prima delle 13, facendo mobilitare i soccorsi in tempi rapidi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro, i carabinieri della stazione di Pieve Santo Stefano, il personale del servizio Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) e l'elisoccorso Pegaso 2. L'uomo, soccorso in gravi condizioni, è stato stabilizzato sul luogo dell'incidente e successivamente trasportato in codice 3 - che indica la massima urgenza - all'ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell'elisoccorso.