Il tragico incidente dell'Air India, con il Boeing precipitato subito dopo il decollo, ha lasciato il mondo senza parole. Con almeno 290 vittime, gli inquirenti stanno analizzando le cause, tra cui le scatole nere e un video di sorveglianza. È probabile che più fattori abbiano contribuito alla tragedia, ma cosa è realmente successo? Scopriamolo insieme mentre si fa chiarezza su questa drammatica vicenda.

Cosa è successo e quali sono le cause che hanno provocato il disastro dell’Air India: è la domanda che gli esperti si stanno facendo subito dopo l’incidente aereo che ha provocato almeno 290 morti. A rivelare quanto è accaduto saranno le due scatole nere ma, come scrive il Corriere della Sera, è probabile che il disastro sia stato causato da un insieme di fattori. Al vaglio degli inquirenti c’è anche un video, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell’aeroporto di Ahmedabad, che mostra i 28 secondi di volo dell’Air India. Secondo un esperto proprio quel filmato presenta le prime anomalie. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Incidente Air India, le cause: cosa è successo Boeing precipitato subito dopo il decollo

Incidente aereo in India, volo con oltre 200 persone si schianta dopo il decollo - Tragedia aerea in India: un volo di Air India, con oltre 200 passeggeri a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra.

