Incidente aereo in India come si è salvato l’unico superstite | c’è la spiegazione!

Il dramma dell’incidente aereo in India ha sconvolto il mondo: un Boeing 787-8 Dreamliner di Air India, decollato da Ahmedabad verso Londra, si è schiantato appena 28 secondi dopo il decollo. Tra le 242 persone a bordo, c’è stato un solo sopravvissuto, seduto al posto 11A. Come è possibile che solo lui abbia tratto in salvo la vita? Ecco la sorprendente spiegazione...

Il 12 giugno 2025, un Boeing?787?8 Dreamliner di Air India (volo AI?171), decollato da Ahmedabad con destinazione Londra?Gatwick, si è schiantato solo 28 secondi dopo il decollo, colpendo un edificio residenziale nei pressi dell’aeroporto. A bordo c’erano 242 persone (230 passeggeri e 12 membri d’equipaggio). Il bilancio finale parla di 241 vittime e di un solo sopravvissuto, seduto proprio al posto 11A: il quarantenne britannico d’origine indiana Vishwash?Kumar?Ramesh. Come ha fatto a sopravvivere?. Il segreto del suo salvataggio risiede in più fattori determinanti: Posizione strategica: il posto 11A si trova nella parte anteriore della classe economica, subito dopo la business class, prima dell’ala. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente aereo in India, come si è salvato l’unico superstite: c’è la spiegazione!

