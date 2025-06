Incidente aereo Air India Delhi ordina ispezioni extra su tutti i Boeing 787

In seguito all’incidente aereo che ha coinvolto un aereo Air India sopra Ahmedabad, le autorità indiane non prestano tregua. La DGCA ha deciso di avviare ispezioni straordinarie su tutti i Boeing 787-8 e 787-9 Dreamliner operanti nel Paese, rafforzando i controlli prima di ogni volo. La sicurezza dei passeggeri resta la priorità assoluta, mentre le verifiche continuano a tutela di tutti.

L’ente dell’aviazione civile indiana (DGCA) ha annunciato l’avvio immediato di ispezioni straordinarie su tutti i velivoli Boeing 787-8 e 787-9 Dreamliner operanti nel Paese. A partire dal 15 giugno e «fino a nuovo ordine», ogni aereo di questa famiglia sarà sottoposto a controlli aggiuntivi prima del decollo, a seguito della tragedia aerea avvenuta ieri nei cieli sopra Ahmedabad. Secondo quanto è possibile apprendere da un articolo del Times of India, sarebbero 33 i modelli attualmente in possesso di Air India appartenenti alla famiglia 787. Le indagini sul Boeing. Nel frattempo, il CEO di Boeing, Kelly Ortberg, ha annunciato la revoca della partecipazione del colosso statunitense all’imminente salone aeronautico di Parigi-Le Bourget, in programma la prossima settimana. 🔗 Leggi su Open.online

