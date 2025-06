Incidente a Meta di Sorrento scontro tra scooter e camion | traffico in tilt tra Piano e Vico

Un incidente scuote la tranquilla meta di Sorrento: uno scontro tra scooter e camion ha paralizzato il traffico lungo Corso Italia, creando disagi tra Piano di Sorrento e Vico Equense. Sul posto, le forze dell’ordine sono all’opera per gestire la situazione e chiarire le responsabilità . Le nostre parole accompagnano questa cronaca in evoluzione, restando aggiornati sugli sviluppi.

Camion e moto si scontrano su corso Italia, traffico in tilt tra Piano di Sorrento e Vico Equense: sul posto Municipale e forze dell'ordine per i rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sorrento - camion - traffico - tilt

Incidente sulla strada per Montepertuso: traffico in tilt per oltre 40 minuti Vai su Facebook

Incidente a Meta di Sorrento, scontro tra scooter e camion: traffico in tilt tra Piano e Vico; Meta. Incidente a Meta, centauro ferito e traffico in tilt; Meta, scontro con un camion: ferito motociclista. Traffico in tilt.

Meta. Ancora un incidente, centauro ferito e traffico in tilt Segnala sorrentopress.it: Lungo il corso Italia, proprio nei pressi di piazza Santa Maria del Lauro, un motociclista si è scontrato contro un camion con ...